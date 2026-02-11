Lucas Torreira için transfer itirafı: 'Ön anlaşmaya vardık'

Haberin Devamı

Galatasaray'da 4. sezonunu geçiren Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın ara transfer döneminde ailesine daha yakın olabilmek amacıyla Güney Amerika'dan bir takıma transfer olacağı iddiaları gündeme gelmiş ancak bu iddialar gerçeğe dönüşmemişti.

Atletico Mineiro Sportif Direktörü Paulo Bracks, ara transfer döneminde Lucas Torreira ile görüşmelerde bulunduklarını ve ön anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Bracks, HGPlay TV'ye verdiği röportajda, "Lucas ile görüşmeler yaptık, ülkesine daha yakın olacağı bir proje sunduk, hatta ön anlaşmaya bile vardık. Ancak Türkiye'deki sözleşmesi buraya gelmesini engelledi. Kulübünde çok üst düzey bir oyuncu, bu yüzden maalesef başaramadık." diye konuştu.

ESKİ TAKIM ARKADAŞI İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Brezilya medyasındaki haberlere göre, 2020/21 sezonunda Atletico Madrid'de Lucas Torreira ile takım arkadaşı olan ve şu anda Atletico Mineiro'da forma giyen Renan Lodi de Uruguaylı oyuncunun ikna sürecine yardımcı oldu. Ancak Galatasaray, 2,5 yıl daha sözleşmesi bulunan Uruguaylı orta sahanın ayrılığına onay vermeyince transfer gerçekleşmedi.

"GALATASARAY'DA ÇOK MUTLUYUM, AMA AİLEM HER ZAMAN ÖNCELİĞİM OLACAK" DEMİŞTİ

Lucas Torreira, 20 Ocak'taki basın toplantısında transfer dedikoduları için, "Ne yazık ki, babamın son zamanlarda bazı sağlık sorunları oldu. Bu nedenle, takıma tam olarak konsantre olamadım. Ailenizden uzakta olduğunuzda bu durumları yönetmek çok zor. Son zamanlarda geleceğim hakkında çok şey söylendi; her zaman kalbimden geçenleri söyledim. Bir şey söylemediğim sürece buradayım. Buradan gidecek olursam bunu benden duyarsınız. Galatasaray'da oynamaktan çok mutluyum. 3.5 yıldır burada çok keyif aldım, birçok kupa kazandım. Bu takıma aşığım. Hiçbir oyuncu Galatasaray'ın önünde değildir. Benim için en önemlisi Galatasaray ama önceliğim her zaman ailem olacak." ifadelerini kullanmıştı.

