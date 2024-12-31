Lucas Torreira: Belki de Galatasaray’daki en mutlu insan benim

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Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira sarı kırmızılı kulübün kendisi için çok önemli olduğunu belirtirken “Galatasaray, hayatımın önemli bir parçası. Bir gün burayı bırakırsam benden bunu duyarsınız. Belki de Galatasaray’daki en mutlu insanım. Geldiğimden beri herkes bana destek oldu. Burada çok mutluyum. Türkiye’nin en büyük kulübünde oynuyorum” dedi.

LiGDE VE AVRUPA’DA ÇOK iYi BiR YERDEYiZ

Hummel ile imzaladığı sponsorluk anlaşması sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Torreira lige verilen arayla ilgili olarak şunları söyledi: “6 aydır çok yoğun bir tempodaydık. Dinlenmek için çok az zaman vardı. Biraz uzak kalmak istedim. Bu işin sadece fiziksel yorgunluğu yok. Bu işin zihinsel yorgunluğu da fazla. Çok iyi bir yerdeyiz. Ligde lideriz. UEFA Avrupa Ligi’nde de iyi yerdeyiz. Kupalar için mücadele etmeye devam edeceğiz.” Yıldız futbolcu “Kardeş gibiyiz” dediği Icardi ile arasındaki ilişkiyi ise şu sözlerle ifade etti:

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iCARDi’Yi ÇOK ÖZLÜYORUZ EKSiKLiĞiNi HiSSEDiYORUZ

“Mauro ile çok fazla vakit geçiriyoruz. Özel hayatımda da çok destek oldu bana. Ciddi bir sakatlık geçirdi. Arjantin’de tedavi oluyor. Eksikliğini hissediyoruz. Türk futbolu için çok önemli. Bizim için de çok önemli bir isim. Çok özlüyoruz.”

TORREiRA’YA SÜRPRiZ FORMA

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, spor giyim firması Hummel ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Tecrübeli futbolcu firmanın Kağıthane’deki merkezinde yapılan imza töreni sonrası altyapısında oynadığı ve Hummel’ın de sponsoru olduğu Uruguay’daki 18 de Julio takımının formasıyla poz verdi.