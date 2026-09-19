Lucas Torreira: 'Acı bir kayıp!'

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a 4-0 kaybeden Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı ve Lucas Torreira maçın ardından konuştu.

ABDÜLKERİM: UTANÇ VERİCİ

"Gerçekten bizim için bu skor utanç verici! Galatasaray camiası için... Taraftarımızdan özür diliyoruz. Biz her düştüğümüzde daha güçlü ayağa kalktık. İnşallah yine öyle olacak. Milli aradan sonra daha güçlü olacağız."

TORREIRA: AYAĞA KALKMA ZAMANI

"Dört senedir şampiyonuz ama futbol bu. Futbolda her zaman iyi oynamak zorundasınız. Büyük bir takıma karşı oynadığımız biliyorduk. Hatalarımızı pahalı şekilde ödedik. Kafam dik şekilde bu konuşmayı yapmak istedim. Kaybedince yüzleşmek gerekir. Takım olarak sorumluluk alıyoruz. Milli araya gidiyoruz. Hatalarımızı düşüneceğiz. Acı bir kayıp olsa da ilerideki maçlarda daha iyi döneceğiz.

Haberin Devamı

Milli takıma seçilmek mutluluk verici ama bu maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Eve üzgün döneceğiz. Lig daha uzun. Ben hocamı, takım arkadaşlarımı çok seviyorum. Bu kulübün formasını giydiğim sürece gururla taşıyacağım.

Ayağa kalkma zamanı tekrardan. En iyi takım olarak buraya geldik ama büyük bir kayıp yaşadık. İyi maçlar çıkarıp taraftarımızı gururlandırmak gerekiyor. Taraftarımız burada bize 90 dakika destek verdi. Kafamızı kaldırıp yola devam etmeliyiz."