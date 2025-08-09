Lucas Chevalier, PSG'de!

×
Futbol Haberleri

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2025 21:52

Fransız devi Paris Saint-Germain, Lille'den Lucas Chevalier'i renklerine bağladı.

Son şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain, Lille'den kaleci Lucas Chevalier'i kadrosuna kattı.

Fransız devi, genç eldiven için Lille'e 40 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek. Oyuncu, 2030 Haziran'a kadar PSG forması giyecek.

 

LILLE KARİYERİ

Lille'de 127 karşılaşmada forma giyen Fransız eldiven, bunların 44'ün de kalesini gole kapatmayı başardı.

G.SARAY İDDİALARI, DONNARUMMA...

Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın Chevalier ile yakından ilgilendiği öne sürülmüştü.

Öte yandan transferde adı Galatasaray ile anılan Donnarumma'nın ise Chevalier'in gelmesiyle geleceği soru işareti oldu.

