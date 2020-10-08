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Basketbol
AA Spor
Haber Giriş: 08.10.2020 - 17:23 | Son Güncelleme:

Luca Ivankovic, yeniden Beşiktaş HDI Sigorta'da

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Luca Ivankovic, yeniden Beşiktaş HDI Sigorta'da
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Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, Hırvat pivot Luca Ivankovic'i yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş HDI Sigorta Takımımız, Hırvat basketbolcu Luca Ivankovic'i kadrosuna katarak pota altını güçlendirdi.

2015-2016 sezonunda da formamızı giyen 2,01 metre boyundaki pivot Luca Ivankovic, son olarak Bellona Kayseri Basketbol'da forma giydi." ifadeleri kullanıldı.

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