Luca Banchi'nin ilk maçında Anadolu Efes'in konuğu Asvel! Canlı yayın ve Şampiyon Oranlar Misli'de

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THY EuroLeague 20. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, bu akşam Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

LUCA BANCHI İLK MAÇINDA

Bu sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı 19 maçta 10 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 9. sırada yer alıyor. Organizasyonda yaptığı müsabakaların 8'ini kazanan ve 11'inden yenilgiyle ayrılan LDLC ASVEL ise haftaya 15. basamakta girdi.

Lacivert-beyazlı takım, İtalyan başantrenör Luca Banchi yönetiminde ilk maçına ASVEL karşısında çıkacak.

Karşılaşma öncesi konuşan Banchi; "İlk maçım için heyecanlıyım ama tamamen performansımıza konsantre olduğumuzu unutmamalıyız. Çok fazla etkili ismi olan ve mücadeleci bir takımla karşılaşacağız. Maçın temposunu kontrol etmemiz, hızlarına ve atletizmlerine karşı koyarak sahanın iki tarafında da mücadele etmemiz gerekiyor. Umarım oyuncularımız bu kadar stresli bir haftayı harika bir performansla geçecek." dedi.

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ANADOLU EFES'TE EKSİK YOK

Anadolu Efes'te maç öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. ASVEL'de Charles Kahudi ve Mbaye Ndiaye yok. Théo Maledon ve Tarik Black'in durumları maç saatinde netleşecek.

14. RANDEVU

Anadolu Efes ile LDLC ASVEL, Avrupa Ligi'nde 14. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 13 maçın 10'unu lacivert-beyazlı ekip, 3'ünü Fransa temsilcisi kazandı.

ANADOLU EFES'İN AVRUPA'DAKİ 856. MAÇI

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 856. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 855 karşılaşmada 482 galibiyet elde etti, 373 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 608. kez sahne alacak. Anadolu Efes, organizasyonda yaptığı 607 müsabakanın 325'ini kazandı, 282'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes – ASVEL maçı öncesi dikkat çeken notlar

Anadolu Efes, EuroLeague’de evinde oynadığı son 4 maçı kazandı.

Anadolu Efes, EuroLeague’de evinde oynadığı son 5 maçta ortalama 90,6 sayı attı.

Anadolu Efes, taraftarı önünde oynadığı 5 maçta da Asvel’i mağlup etti.

ASVEL, EuroLeague’de oynadığı son 3 deplasman maçının 2’sini kazandı.

İki takım arasındaki son 4 maçta ortalama 173,7 sayı atıldı.

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %54’ü Anadolu Efes’in galip geleceğini düşünüyor.

MİSLİ YAZARI EVREN İÇENER’İN YORUMU

Anadolu Efes'te eksik bulunmuyor. Asvel'de Kahudi, Ndiaye yok. Anadolu Efes'te koç Mijatovic ile yollar ayrıldı. Yeni koç Luca Banchi oldu. Luca Banchi son olarak Virtus Bologna takımını çalıştırdı, ilk ve orta dönemlerinde oynattığı oyun beğeniliyordu ancak son dönemde peş peşe kötü sonuçlar alınca ayrılık yolu gözüktü. Anadolu Efes, koç Banchi için harika şans olacak. Çünkü elinde bu kez çok daha güçlü bir kadro bulunacak. İç saha maçlarında klasik enerjik Anadolu Efes oyununu izlemeye devam ederiz diye düşünüyorum. Asvel son 2 EuroLeague maçında düşük skorlarda kaldı. Ancak aralık ayında dişli takımlara karşı sürpriz galibiyetler elde ettiler. Atletik, eforu yüksek oyun yapıları rakipleri zorlayabiliyor... İki takım arasındaki rekabette son 2 maçı Asvel kazandı. Son 7 maçta da Asvel handikabın içinde kaldı. 9.5 handikap avantajıyla Asvel tarafındayım.

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