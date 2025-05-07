Luca Banchi: 'Bize acı bir tat bıraktı!'

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THY EuroLeague play-off 5. maçında Panathinaikos2a 75-67 kaybederek elenen Anadolu Efes'te başantrenör Luca Banchi mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Luca Banchi'nin açıklamaları;

"HAYALİM FARKLIYIDI"

"Bir taraftan bakınca çok mutsuzum. Hayalim farklı bir 5. maçtı. Bu kadar sert bir yaklaşım beklemiyorduk onlardan. Müthiş bir istekleri vardı İstanbul'dan sonra. Disiplinle cevap vermeniz lazım, karakterle cevap vermeniz lazım onlara, biz ise çok tedbirli gözüktük."

"BİZE ACI BİR TAT BIRAKTI"

"Bir diğer taraftan çok gurur duyuyorum geri dönüşten, ilk 15 dakikadan sonra. Farklı bir cevap verdik onlara. Pes etmedik. İkinci yarının tamamında herkese hazır olduğumuz hissini verdik. Maalesef çok fazla serbest atış kaçtı, çok fazla boş şut kaçtı. Kendi cephanemizde olan şutları kaçırdık. Çok fazla detay vardı. Bize böyle acı bir tat bıraktı. Unutmamalıyız ki müthiş bir yolculuk geçirdik. 28 Şubat'ta Alba Berlin'de oynadıktan sonra 13. sıradaydık. Kimse böyle bir seriye sahip olamazdı, 8 maç üst üste kazandık. 2 kere Belgrad'da, 1 kere Münih'te çok zor maçlar kazandık. Unutulmaz anılar yaşadık. Böyle hayal kırıcı bir akşam bunun önüne geçemez. Herkes Abu Dhabi biletini almak istiyordu ama bilinçli olmak lazım, bu tecrübe takımımızı daha iyi hale getirebilir. 12 oyuncumuzun 8'i ilk kez EuroLeague playoffu oynadı. Biliyorum ki bu tecrübe onları geliştirecek."

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"LARKIN GERÇEK BİR ŞAMPİYON"

"Kaptanımız Larkin, harika bir liderlik yaptı. Takıma güvenlik, liderlik, gereken her şeyi verdi. Sezon içinde çok sakatlık yaşadı ama kendini hazır tuttu. Gerçek bir şampiyon o. Normal sezon MVP'sine karşı mücadele etti. EuroLeague tarihinin en iyi 25 oyuncusundan biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Takımın ihtiyacı olan her şeyi yapmaya çalıştı. Nunn ve Sloukas gibi oyuncuları savunması harikaydı. Umuyorum ki gençlere örnek olur. Zalgiris'e karşı evimizde oynadığımız maçta yere atladığı bir pozisyon vardı. Gençlere 'bu seviyede bir oyuncunun nasıl böyle olduğunu görüyorsunuz. Sadece yetenek değil mentalite' demiştim. Bu playoff Larkin için bir mesajdı."

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"MAALESEF BİR GALİP OLACAKTI"

"Ribaundlar, yüzde 50 50 toplar... Özellikle üçüncü çeyrekte... Tek bir bölüme sıkıştıramazsınız bunu. Her maç 40 dakika boyunca müthiş mücadeleye sahne oldu. İlk maç Grant'in son şutu, ikinci maç Larkin'in, üçüncü maç Mitoglou'nun, dördüncü maç Bryant'ın şutu... Unutmamak lazım ki tüm bu oyuncular müthiş mücadeleler ortaya koydu. Maalesef bir galip olacaktı ve bu Efes olmadı."

"Böyle rekabetçi bir seviyede enerji, fiziksellik ortaya koymak gerekir. Sezonun hem son 8 maçında hem de lig oynamak çok zordu. Vincent Poirier, zorlukların üstesinden gelme konusunda bir örnek. Çoğu oyuncu o sakatlıktan sonra oynamak istemezdi. Bir saniye bile oynamak için tereddüt etmedi. Bu akşam da buradaydı. Çemberi savunmaya çalıştı."

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