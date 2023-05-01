Luan Peres, Fenerbahçe'ye ilaç gibi geldi! Enner Valencia'dan sevindiren haber

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F.Bahçe’nin sezona fırtına gibi başladığı dönemde en önemli oyunculardan biri olarak öne çıkan, yokluğuyla da savunmada yaşanan bocalamanın sebebi olarak gösterilen Luan Peres’in 7 ay sonra, üstelik ligin en kritik son virajında takıma dönmesi camiada moralleri yükseltti. Rennes maçında yaşadığı talihsiz sakatlıkla yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalan Luan Peres’in dönmesiyle Fenerbahçe özlenen iyi pas yapan, başarılı ofsayt taktiği uygulayan, baskılı ve golcü futboluna kavuşmanın ilk sinyalini Sivas’ta verdi.

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SAKATLIĞI PLANLARI ALT ÜST ETMİŞTİ

Takıma yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre Jesus’un F.Bahçe’de yerleştirmek istediği oyun sistemi başarıyla ilerlerken Peres’in ani sakatlığı her şeyin alt üst olmasına yol açmış, oyun yapısına en büyük darbeyi vurmuştu. Jesus’un üçlü savunma sistemi de ayağı Peres kadar iyi olmayan Szalai-Samet ikilisiyle verimli olamamıştı. Öyle ki Peres bu sezon 13 resmi maçta oynarken F.Bahçe bu karşılaşmalarda sadece 1 mağlubiyet aldı. Kanarya Peres’le 3 kez berabere kalırken, 9 kez kazandı.

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VALENCİA GİRESUN MAÇINDA SAHADA

Sivasspor karşılaşmasında kaleci Ali Şaşal ile çarpışan ve boyunluk takılarak ambulansla hastaneye Enner Valencia’dan sevindirici haber geldi. Tedbir amaçlı olarak hastanede kalan Ekvadorlu futbolcunun 3 Mayıs’ta kupadaki Sivas karşılaşmasında riske edilmeyeceği, 7 Mayıs’ta ligde oynanacak Giresunspor maçında sahada olabileceği öğrenildi. Valencia da sosyal medyadan “Tüm sevgi mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Mücadeleye devam ediyoruz” paylaşımında bulundu.