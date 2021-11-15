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Louis van Gaal bisikletten düştü! Kalçasının üzerine...

#Hollanda Milli Takımı#Louis Van Gaal#Dünya Kupası
Louis van Gaal bisikletten düştü Kalçasının üzerine...

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal kalçasının üzerine düşerek sakatlandı.

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Yerel medyada çıkan habere göre Van Gaal, pazar akşamı antrenmandan sonra oyuncuları ve ekibiyle birlikte bisikletle otele dönerken kalçasının üzerine düşerek sakatlandı.

Van Gaal'in, Türkiye'nin de yer aldığı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda'nın yarın Norveç'e karşı seyircisiz oynayacağı maç öncesi yapılan antrenmana golf arabası ile geldiği bildirildi.

İki defa kalçasından operasyon geçiren Van Gaal'in durumunun iyi olduğu ve yeniden ameliyat edilmesine gerek duyulmadığı ifade edildi.

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#Hollanda Milli Takımı#Louis Van Gaal#Dünya Kupası

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