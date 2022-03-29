Lösemiyle savaşan kaleci Miguel Van Damme hayatını kaybetti

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Belçika ekibi Cercle Brugge'de alt yapıdan yetişen ve 2014 yılında a takımda forma giymeye başlayan kaleci Miguel Van Damme, 6 yıldır lösemiye karşı verdiği savaşı kaybetti.

Cercle Brugge'den yapılan açıklamada 28 yaşındaki Miguel Van Damme'ın hayatını kaybettiği ifade edildi.

Belçikalı Miguel Van Damme'a 2016 yılında lösemi teşhisi konmuştu.

AİLESİNDEN AÇIKLAMA: BİR ASLAN GİBİ SAVAŞTIN...

Van Damme'ın resmi Instagram hesabından ailesi tarafından yapılan açıklamada duygusal ifadeler kullanıldı:

Canım sevgilim, babamız dün gece son maçı için evden ayrıldı. Artık kazanılamayacak bir maç... Bizi yavaş yavaş bıraktın ama hep yaptığı gibi, bunu güçlü şekilde yaptın. Bir aslan gibi savaştın. Birçok insana örnek oldun. Kazanma şansı çok az olsa da bırakmak, vazgeçmek diye bir şey olmadığını herkese gösterdin. Şimdi dinlen sevgilim. Artık bütün acılarından arındın. Yeniden görüşmek üzere...

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