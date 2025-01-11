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Los Angeles'taki yangın NBA'i de vurdu! Maçlar ertelendi

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#Los Angeles#Yangın#NBA
Los Angelestaki yangın NBAi de vurdu Maçlar ertelendi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 12:36

NBA'de bu gece oynanması planlanan San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers ve Charlotte Hornets-Los Angeles Clippers maçları, Los Angeles bölgesindeki devam eden orman yangınları nedeniyle ertelendi.

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NBA'de San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers ve Charlotte Hornets-Los Angeles Clippers arasında bu gece oynanması planlanan maçlar, Los Angeles bölgesindeki devam eden orman yangınları nedeniyle ertelendi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, yeniden planlanan maçların tarihleri ​​daha sonra duyurulacak.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentindeki orman yangınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Los Angeles ve çevresinde günlerdir devam eden orman yangınlarını kontrol altına almaya yönelik çalışmalar, aralıksız devam ediyor.

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#Los Angeles#Yangın#NBA

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