Los Angeles Thieves ve Guerillas Vanguard kadrosunu açıkladı

'Rostermania' terimi, Call of Duty rekabetçi maçlarının hayranlarını heyecanlandırıyor. İzleyiciler sabırla ve heyecanla yeni kadroları, alınan oyuncuları ve ne yazık ki ayrılan oyuncuların duyurularını bekliyorlar. Formal emekli olurken, Crimsix ve Envoy gibi rekabetçi Call of Duty'deki en üst düzey oyuncuların takımlarını terk etmesi sebebiyle bu sezon Rostermania dönemi kesinlikle kaosa dönüştü. Vanguard, PlayStation konsollarında beta aşamasına girerken, Los Angeles Thieves ve Los Angeles Guerillas, yaklaşan Call of Duty League sezonu için kadrolarını onayladı.

Black Ops: Cold War'da Los Angeles Thieves galibiyet almayı başarsa bile çok fazla kaybederek oldukça kötü bir sezon geçirdiler. Takım ayrıca birçok kadro değişikliği geçirdi ve Call of Duty Championship Weekend'de gerçekten uyumlu bir takım başardı. Fakat bu değişiklik için geç kalınmıştı. Bu sezon Los Angeles Thieves kadrosunda, Octane ve Envoy ile birlikte geçen sezondan iki oyuncu olan Kenny ve Drazah yer alıyor. Envoy, Chicago Optic'ten Los Angeles'a giderken, Octane, Seattle Surge'de iki yıl geçirdikten sonra Los Angeles Thieves’e geri döndü.

Los Angeles Guerillas ise çoğu takımdan daha da kötü zaman geçirdi. Rekabetçi sezonda oldukça düşük bir skor elde ettiler. Ancak yeni kadro yeteneklerle dolu olduğu için büyük bir değişikliğin geleceği açık. Yeni kadrolarında Slasher ve Call of Duty Şampiyonu Huke bulunuyor. İki üst düzey oyuncu olan Gunless ve Asim’de bu iki oyuncuya katılarak bir takım oluşturuyorlar. Call of Duty Vanguard 5 Kasım 2021'de çıkıyor.