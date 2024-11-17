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Los Angeles Lakers'tan art arda 5. galibiyet!

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#NBA#Los Angeles Lakers#Lebron James
Los Angeles Lakerstan art arda 5. galibiyet
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 10:27

NBA'de Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans'ı 104-99 yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

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NBA'e 5 maçla devam edildi. Lakers'ın deplasmanda Pelicans'ı 5 sayı farkla yendiği maçta 31 sayı ve 14 ribauntla oynayan Anthony Davis, "double-double" ile galibiyete katkı verdi.

Lakers'ta 21 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistlik performans sergileyen LeBron James'in 4 maçlık "triple-double" serisi sona erdi.

Pelicans'ta Brandon Ingram, 32 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

- Fox'tan 49 sayı

Sacramento Kings, konuk ettiği Utah Jazz'ı 121-117 mağlup etti.

Kings'te De'Aaron Fox, 49 sayıyla takımının galibiyetinde başrol oynadı.

Jazz'da Lauri Markkanen ise 25 sayıyla öne çıktı.

- Sonuçlar

Charlotte Hornets -Milwaukee Bucks: 115-114

Boston Celtics-Toronto Raptors: 126-123 (uzatmada)

New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 99-104

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Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 110-93

Sacramento Kings-Utah Jazz: 121-117

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#NBA#Los Angeles Lakers#Lebron James

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