MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriLos Angeles Lakers'ta gergin bekleyiş! Anthony Davis maça devam edemedi...
GeriBasketbol Los Angeles Lakers'ta gergin bekleyiş! Anthony Davis maça devam edemedi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol
Haber Giriş: 15.02.2021 - 10:00 | Son Güncelleme:

Los Angeles Lakers'ta gergin bekleyiş! Anthony Davis maça devam edemedi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Los Angeles Lakers'ta gergin bekleyiş! Anthony Davis maça devam edemedi...
Abone Olgoogle-news

Los Angeles Lakers forması giyen Anthony Davis, Denver Nuggets karşısında nükseden sağ aşil tendonu sakatlığı sebebiyle maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Spor Arena Dış Haberler - NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers forması giyen Anthony Davis, sağ aşil tendonundan yaşadığı sakatlık sebebiyle Denver Nuggets maçını yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Sağ aşil tendonunda gerilme ve zorlanma olduğu tahmin edilen Anthony Davis'in sağlık durumu bugün ilerleyen saatlerde çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre; Anthony Davis'in sakatlığının nüksettiği bölgede ciddi bir şişme meydana gelmesine rağmen aşil tendonunda şimdilik herhangi bir kopma söz konusu değil.

Yaşadığı talihsiz sakatlığa dair açıklamalarda bulunan Anthony Davis, "Doktorlar çok büyük bir sorun görünmediğini söyledi. Ama emin olmak için MRI sonuçlarını beklememiz gerekiyor." dedi.

27 yaşındaki basketbolcunun 3-4 maç parkelerden uzak kalması bekleniyor.

Los Angeles Lakersta gergin bekleyiş Anthony Davis maça devam edemedi...

GEÇEN HAFTA NELER DEMİŞTİ?

Anthony Davis geçtiğimiz hafta aynı sakatlık sebebiyle iki maç kaçırmıştı. O dönem sağlık durumuna dair konuşan tecrübeli oyuncu, "Bu sakatlığım devam ettiği sürece oynamak istemiyorum. Kaçırdığım tüm oyunlarda oynamak istemiştim ama aşil sakatlığı farklı bir durum. Eğer Kuadriseps kasımdan veya parmağımdan sakatlansaydım bunları umursamaz ve oynardım. Ancak aşil sakatlığı çok farklı bir konu. Ağrı hissederek oynayıp play-off'ların tamamını kaçırmak yerine sezon başında iki, üç maç kaçırıp sezonun geri kalanına hazır olmayı tercih ederim." ifadelerini kullanmıştı.

Los Angeles Lakersta gergin bekleyiş Anthony Davis maça devam edemedi...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle