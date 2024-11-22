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Los Angeles Lakers'ın 6 maçlık serisi bitti!

Güncelleme Tarihi:

#NBA#Lakers#Lebron James
Los Angeles Lakersın 6 maçlık serisi bitti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 10:30

NBA'de Orlando Magic, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 119-118 mağlup ederek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisine son verdi.

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NBA'e 4 maçla devam edildi. Franz Wagner'in maçın bitimine 2.5 saniye kala attığı üçlükle öne geçen Magic, Lakers'ı tek sayı farkla yendi.

Takımına maçı kazandıran üçlüğü atan Wagner; 37 sayı, 6 ribaunt, 11 asist ile Magic'i galibiyete taşıdı.

Lakers'ta Anthony Davis, 39 sayı, LeBron James ise 31 sayı atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

- Miller ve Ball ikilisinin 73 sayısı, Hornets'a galibiyet getirdi

Charlotte Hornets, konuk ettiği Detroit Pistons'ı uzatmaların ardından 123-121 mağlup etti.

LaMelo Ball-Brandon Miller ikilisinin, Pistons karşısında bulduğu 73 sayı Hornets'a galibiyeti getirdi.

Hornets'ta Miller, 38 sayı, Ball ise 35 sayı kaydederken Pistons'ta Cade Cunningham 27 sayı, Tobias Harris ise 26 sayı attı.

Sonuçlar:

Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 123-121 (uzatmalarda)

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Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves: 110-105

San Antonio Spurs-Utah Jazz: 126-118

Los Angeles Lakers-Orlando Magic: 118-119

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#NBA#Lakers#Lebron James

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