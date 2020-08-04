Los Angeles Lakers 116 - 108 Utah Jazz
NBA'de Los Angeles Lakers, Utah Jazz'ı 116-108 yenerek Batı Konferansı birinciliğini garantiledi. Anthony Davis'in 42 sayı, 12 ribauntla yıldızlaştı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aradan sonra Orlando şehrindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde yeniden başlayan NBA'e 6 maçla devam edildi.
Lakers, yıldız oyuncusu Anthony Davis'in Utah Jazz karşısında 42 sayı, 12 ribauntla tamamladığı mücadeleyi 116-108 kazandı. Sezonun 51. galibiyetini alarak Batı Konferansı'nda liderliği garantileyen Lakers'ta LeBron James 22, Dwight Howard 11, Kentavious Caldwell-Pope 10 sayı kaydetti.
Batı Konferansı'nda 42 galibiyet, 25 mağlubiyetle 5. sırada yer alan Jazz'da Donovan Mitchell 33, Mike Conley 24 sayı buldu.
FURKAN KORKMAZ'DAN SPURS POTASINA 12 SAYI
Öte yandan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın San Antonio Spurs'ü 132-130 yendiği karşılaşmada 21 dakika 7 saniye süre alarak 12 sayı, 3 ribaunt, 1 top çalmayla oynadı.
NBA'e 6 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Miami Heat-Toronto Raptors: 103-107
Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 113-121 (Uzatmada)
Washington Wizards-Indiana Pacers: 100-111
New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 109-99
Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs: 132-130
Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 108-116
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