Los Angeles Kings'ten Paris Hilton'a teklif!

NHL sezonuna ara verilmişken Los Angeles Kings, kadrosunu güçlendirmek adına arayışlarını sürdürüyor.

Veritabanlarını araştıran Kings, bu kez oldukça büyük bir sürprizle karşı karşıya kaldı. Karşılarına çıkan isim Paris Hilton oldu.

Hilton otellerinin kurucusu Conrad'ın model, girişimci, oyuncu, sosyetik torunu Paris Hilton, 1988-89 yıllrında New Milford-Connecticut'taki Canterbury School'da buz hokeyi oynamış.

İstatistikleri veritabanında bulunmasa da kendisinin hala potansiyel bir hedef olabileceği belirtiliyor ki Kings ile gayet iyi ilişkilere sahip. 2014'te Stanley Kupası'nda Kings'i destekleyen Hilton, Las Vegas'taki şampiyonluk partilerinde de yer almıştı.(Fanatik)

😷 𝐐𝐔𝐀𝐑𝐀𝐍𝐓𝐈𝐍𝐄 𝐃𝐀𝐘 𝟒𝟖 😷



BOSS: Read a book, learn a new skill...



US: hey @NHL we're gonna need some more details on quarantine free agency rules. pic.twitter.com/WZwEcnKQ0V