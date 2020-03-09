NBA'de gecenin sonuçları | Los Angeles derbisinde zafer Lakers'ın!

NBA'de Batı lideri Los Angeles Lakers, ikinci sırada bulunan rakibini deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 112- 103 mağlup etti. Konuk ekipte Anthony Davis 30 sayı 8 ribaund ile oynarken Lebron James 28 sayı 7 ribaund 9 asist ile galibiyette başrol oynadı. Clippers'da Paul George'nin 31 sayısı maçı kazanmaya yeterli olmadı.



Cedi Osman uzatmada güldü

Gecenin bir diğer karşılaşmasında temsilcimiz Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, San Antonio Spurs'ü 132 - 129 mağlup etti. Cedi Osman 19 sayı 4 ribaund 6 asist ile takımının galibiyetine katkıda bulundu.



Phoenix Suns, lig lideri Milwaukee Bucks'ı evinde 140 - 131 devirdi. Devin Booker'ın 36 sayı ile yıldızlaştığı maçta Ricky Rubio 25 sayı 13 ribaund 13 asist ile 'triple-double' yaparak takımını galibiyete taşıdı. Milwaukee Bucks bu mağlubiyet ile bu sezon ilk defa üst üste iki maç kaybetmiş oldu.

NBA'de gecenin diğer sonuçları ise şöyle:

Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 110-107

Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 107-120

Boston Celtics-Oklahoma City Thunder: 104-105

Washington Wizards-Miami Heat: 89-100

Dallas Mavericks-Indiana Pacers: 109-112

Houston Rockets-Orlando Magic: 106-126

New York Knicks-Detroit Pistons: 96-84

Sacramento Kings-Toronto Raptors: 113-118









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