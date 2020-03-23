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Futbol
Haber Giriş: 23.03.2020 - 16:10,Son Güncelleme:/

Loris Karius'un yeni takımı...

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Loris Karius'un yeni takımı...
Siyah-beyazlı takımda kaleci Loris Karius, 37. dakikadaki Fernandes'ten yediği golle tartışma yarattı.
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Beşiktaş'taki 2 yıllık kiralık anlaşması sezon sonunda bitecek olan Loris Karius’a, Liverpool’a dönüş yolu da kapanmıştı. Alman kalecinin Premier Lig ekibi West Ham Unted ile görüştüğü ortaya çıktı.

Beşiktaş’taki istikrarsız performansı sonrasında Merseyside ekibinin kadrosunda düşünmediği Alman file bekçisinin, menaceri aracılığıyla şimdiden kulüp arayışına girdiği belirtildi. Tecrübeli ismin, bir diğer Premier Lig ekibi West Ham United’la temas halinde olduğu öğrenildi. (Fanatik)

Loris Kariusun yeni takımı...

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