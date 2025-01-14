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Loris Karius'un yeni adresi belli oldu! 2. Lig'e imza attı...

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#TRANSFER#Loris Karius#SCHALKE
Loris Kariusun yeni adresi belli oldu 2. Lige imza attı...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 17:05

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve oynadığı dönemdeki performansla taraftarların tepkisini çeken Loris Karius, Almanya 2. Lig ekibi Schalke 04'e transfer oldu.

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 Almanya 2. Futbol Ligi ekibi Schalke 04, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Alman file bekçisi Loris Karius'u transfer etti.

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Schalke 04 Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Karius ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Loris Kariusun yeni adresi belli oldu 2. Lige imza attı...

Karius, kariyerinde Mainz 05, Liverpool, Beşiktaş, Union Berlin ve son olarak Newcastle United'da görev yaptı.

Newcastle United'ın üçüncü kaleci tercihi olan 31 yaşındaki Karius, 2 yıl boyunca sadece 2 kez forma şansı bulabildiği takımından geçen sezon sonunda ayrılmıştı.

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2018 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı Liverpool'un kalesini koruyan, yediği hatalı goller sonrası büyük eleştiri alan Loris Karius, sonraki iki sezonda Beşiktaş forması giymişti. 31 yaşında kulüpsüz olan ünlü kaleci, kariyerine dair geçtiğimiz ay açıklamalarda bulunmuştu.

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"O GECEYİ UNUTMAK ÇOK ZORDU"

Real Madrid finaline ilişkin konuşan Alman kaleci; "Sonraki yıllarda ne yaparsam yapayım, o geceyi silmek için asla yeterli olmadı. Real Madrid'e karşı kaybettiğimiz Şampiyonlar Ligi finalinden sonra toparlanmak zor oldu. O geceyi unutmak çok zordu. Diğer kulüplerde bile bunun benim için dezavantaj olduğunu hissettiğim zamanlar oldu." demişti.

"BEŞİKTAŞ'A DAVA AÇMAK ZORUNDA KALDIM"

Beşiktaş dönemine de değinen Karius, "O finalden sonra Liverpool'dan ayrıldım ve kader beni gerçekten çalkantılı bir dönemde Türkiye'ye götürdü. Zaten kırılgan olduğum bir dönemde pek çok şey oluyordu. Kulüpte çok fazla kaos vardı. Beş ya da altı ay boyunca maaş alamadım ve kulübe dava açmak zorunda kaldım. Bu sevdiğiniz ya da yapmak istediğiniz bir şey değil ama gerçekten başka bir seçeneğim yoktu." diye konuşmuştu.

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#TRANSFER#Loris Karius#SCHALKE

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