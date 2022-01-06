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Loris Karius'un hayalleri suya düştü! 3.5 yıl sonra Liverpool kalesine geçecekti ancak...

#Loris Karius#Liverpool#Covid-19
Loris Kariusun hayalleri suya düştü 3.5 yıl sonra Liverpool kalesine geçecekti ancak...

Loris Karius 3.5 yıl sonra Liverpool'un kalesine geçme fırsatı yakaladı ancak 3 kalecinin testlerinin pozitif çıkması sonrasında Karius’un görev beklediği bugünkü Arsenal maçı ertelendi.

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Tüm dünyada covid vakaları hızla artarken üst üste oyuncularının test sonuçları pozitif çıkan Liverpool’da bir dönem Beşiktaş forması da giyen Loris Karius’a yeniden kaleye geçme şansı doğdu.

İngiliz ekibinde kaleciler Alisson, Kelleher ve Adrian’ın Covid sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından testi negatif veren tek isim Karius oldu.

3.5 YIL SONRA

Liverpool, takımdaki Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle, bugün Arsenal ile oynayacakları İngiltere Lig Kupası yarı final maçının ertelenmesini istedi. Federasyonun dün maçı 20 Ocak’a ertelemesi sonrasında Alman file bekçisinin 2018 Devler Ligi finalinin ardından 3,5 yıl sonra Liverpool kalesine geçme hayali suya düştü.

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#Loris Karius#Liverpool#Covid-19

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