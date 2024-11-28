Loris Karius'tan Beşiktaş itirafı: Dava açmak zorunda kaldım

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2018 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı Liverpool'un kalesini koruyan, yediği hatalı goller sonrası büyük eleştiri alan Loris Karius, sonraki iki sezonda Beşiktaş forması giymişti. 31 yaşında kulüpsüz olan ünlü kaleci, kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

Real Madrid finaline ilişkin konuşan Alman kaleci; "Sonraki yıllarda ne yaparsam yapayım, o geceyi silmek için asla yeterli olmadı. Real Madrid'e karşı kaybettiğimiz Şampiyonlar Ligi finalinden sonra toparlanmak zor oldu. O geceyi unutmak çok zordu. Diğer kulüplerde bile bunun benim için dezavantaj olduğunu hissettiğim zamanlar oldu." dedi.

"BEŞİKTAŞ'A DAVA AÇMAK ZORUNDA KALDIM"

Beşiktaş dönemine de değinen Karius; "O finalden sonra Liverpool'dan ayrıldım ve kader beni gerçekten çalkantılı bir dönemde Türkiye'ye götürdü. Zaten kırılgan olduğum bir dönemde pek çok şey oluyordu. Kulüpte çok fazla kaos vardı. Beş ya da altı ay boyunca maaş alamadım ve kulübe dava açmak zorunda kaldım. Bu sevdiğiniz ya da yapmak istediğiniz bir şey değil ama gerçekten başka bir seçeneğim yoktu." diye konuştu.

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Futbolu bırakmadığını söyleyen Karius, gelecek tekliflere göre karar verebileceğini de sözlerine ekledi.

2020 yılında Beşiktaş'tan Liverpool'a dönen Karius, Union Berlin ve Newcastle United'da forma giydikten sonra geçtiğimiz yaz kulüpsüz kaldı. Ünlü file bekçisi, İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile evlendi.