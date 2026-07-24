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Loris Karius'tan Beşiktaş açıklaması: 'Kendimi tamamen boşlukta hissediyordum!'

Güncelleme Tarihi:

#Loris Karius#Beşiktaş#Real Madrid
Loris Kariustan Beşiktaş açıklaması: Kendimi tamamen boşlukta hissediyordum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2026 11:17

Schalke forması giyen Loris Karius, 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid maçı ve bir dönem formasını giydiği Beşiktaş hakkında açıklamalarda bulundu.

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Loris Karius, Alman basınına verdiği röportajda, Beşiktaş'ta forma giydiği dönemle ilgili açıklama yaptı:

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"İşe gitmek bile zaman zaman bana işkence gibi geliyordu. Sadece günü bir şekilde normal tamamlamaya çalışıyordum." diyen Alman kaleci, o döneme ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bile farklı olarak ne yapabileceğimi bilmiyorum. Kendimi tamamen boşlukta hissediyordum. Hatta futbolu bırakmayı bile düşündüm. Ama daha 25 yaşındaydım ve öylece evde oturamazdım."

Loris Kariustan Beşiktaş açıklaması: Kendimi tamamen boşlukta hissediyordum

Karius, o süreçte kimsenin kendisini anlayamayacağını düşündüğünü de belirterek, "O dönemde kimsenin beni anlamayacağı hissine kapılmıştım." dedi.

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Karius, 2018 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı oynanan ve Liverpool'un 3-1 kaybettiği maçta yaptığı kritik hataların kariyerini derinden etkilediğini söyledi.

"O ana kadar kariyerim sürekli yükselişteydi. Sonra bir anda büyük bir çöküş yaşadım ve en dibe kadar düştüm. Bu benim için son derece zordu. Çünkü 20'li yaşlarımın ortasındaydım ve bugünkü kadar olgun bir kişiliğe sahip değildim."

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Karius, o dönemde futbola olan sevgisini de kaybettiğini ifade ederek şunları söyledi:

Loris Kariustan Beşiktaş açıklaması: Kendimi tamamen boşlukta hissediyordum

"Dürüst olmak gerekirse, o süreçte futboldan keyif almayı bıraktım. Antrenman yapmak istemiyordum, maç oynamak istemiyordum."

Sorunlarını dile getirdiğinde çevresinden aldığı tepkilerin de kendisini yalnız hissettirdiğini belirten Alman file bekçisi, şöyle konuştu:

"Bana sürekli, 'Harika bir kulüpte oynuyorsun, çok güzel bir evin var, iyi para kazanıyorsun' diyorlardı. Ama bunların hiçbiri umurumda değildi. Kendimi gerçekten çok kötü hissediyordum ve beni bu çukurdan çıkarabilecek kimsenin olmadığını düşünüyordum. Benim için çok zor yıllardı."

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#Loris Karius#Beşiktaş#Real Madrid

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