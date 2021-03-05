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Futbol
Haber Giriş: 05.03.2021 - 22:39 | Son Güncelleme:

Loris Karius'a Bayern Münih piyangosu!

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Loris Karius'a Bayern Münih piyangosu!

Bayern Münih'in bu sezon Union Berlin'de yeterli forma şansını bulamayan Loris Karius'u transfer listesine aldığı iddia edildi.

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraftarları hayal kırıklığına uğratan Loris Karius için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Bonservisi Liverpool'da olan ve Union Berlin'de kiralık olarak forma giyen Karius'un Bayern Münih'e transfer olabileceği ileri sürüldü.

SEZON SONUNDA OPERASYON

Alman basınında yer alan habere göre; Bayern Münih, yedek kalecisi Alexander Nübel'i sezon sonunda Monaco'ya satmayı planlıyor.

Bundesliga ekibinin Neuer'in arkasında bekleyecek adaylar arasında Loris Karius'u da eklediği belirtildi.

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Liverpool ile sözleşmesi 2022'de bitecek olan ve 3 sezondur kiralık olarak farklı takımlarda bulunan Karius'un resmi teklifi beklediği kaydedildi.

Union Berlin'de bu sezon 5 maçta sahaya çıkan Karius, 4 gol yedi.

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