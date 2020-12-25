MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriLoris Karius, Union Berlin'den ayrılmak istemiyor!
GeriFutbol Loris Karius, Union Berlin'den ayrılmak istemiyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 25.12.2020 - 17:52 | Son Güncelleme:

Loris Karius, Union Berlin'den ayrılmak istemiyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Liverpool'a dönen ve sezon başında Almanya Bundesliga ekibi Union Berlin'e kiralık imza atan Alman kaleci Loris Karius'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Spor Arena Dış Haber- 13 haftası geride kalan Bundesliga'da henüz hiç forma giyemeyen Karius, Almanya Kupası'nda 1-0'ın rövanşında Paderborn'a 3-2 yenilmelerine rağmen tur atladıkları rövanş maçında takımının kalesini korumuştu.

Alman basınında daha önce çıkan haberlerde Union Berlin'in Karius'tan memnun olmadığı ve devre arasında Liverpool'a geri yollamayı düşündüğü iddia edilmişti.

Paderborn maçının ardından konuşan Union Berlin teknik direktörü Urs Fischer; "Karius buraya zorlu biz sürecin ardından geldi. Takım olarak ona daha çok yardımcı olmamız gerekiyor. Gelecekte neler olacağını şimdiden söyleyemem" açıklamasında bulundu.

KARIUS AYRILMAK İSTEMİYOR

Alman basınında çıkan Union Berlin'in Karius'un kiralık sözleşmesinden çıkmak istediği yönündeki haberlerin ardından Alman kaleci için yeni bir gelişme ortaya çıktı.

Bild'in haberinde Karius'un Liverpool'a dönmek istemediği, kendisiyle ilgilenen başka bir kulüp de olmadığı için sezona Union Berlin'De devam etmek istediği belirtildi

Loris Karius, Union Berlinden ayrılmak istemiyor

Misli.com'a üye ol, Sanal Oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle