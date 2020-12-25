Loris Karius, Union Berlin'den ayrılmak istemiyor!

Spor Arena Dış Haber- 13 haftası geride kalan Bundesliga'da henüz hiç forma giyemeyen Karius, Almanya Kupası'nda 1-0'ın rövanşında Paderborn'a 3-2 yenilmelerine rağmen tur atladıkları rövanş maçında takımının kalesini korumuştu.

Alman basınında daha önce çıkan haberlerde Union Berlin'in Karius'tan memnun olmadığı ve devre arasında Liverpool'a geri yollamayı düşündüğü iddia edilmişti.

Paderborn maçının ardından konuşan Union Berlin teknik direktörü Urs Fischer; "Karius buraya zorlu biz sürecin ardından geldi. Takım olarak ona daha çok yardımcı olmamız gerekiyor. Gelecekte neler olacağını şimdiden söyleyemem" açıklamasında bulundu.

KARIUS AYRILMAK İSTEMİYOR

Alman basınında çıkan Union Berlin'in Karius'un kiralık sözleşmesinden çıkmak istediği yönündeki haberlerin ardından Alman kaleci için yeni bir gelişme ortaya çıktı.

Bild'in haberinde Karius'un Liverpool'a dönmek istemediği, kendisiyle ilgilenen başka bir kulüp de olmadığı için sezona Union Berlin'De devam etmek istediği belirtildi

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