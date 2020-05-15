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Loris Karius saç ektirdi!
Beşiktaş kariyerine nokta koyan Loris Karius'un ülkesine dönmeden önce saç ektirdiği ortaya çıktı.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile yollarını ayıran Loris Karius, Türkiye'den ayrılmadan önce saç ektirdi.
Alman eldivenin, özel bir saç ekim merkezinde gerçekleştirilen seansla 4 bin saç teli ektirdiği ortaya çıktı.
Loris Karius, operasyonun ardından özel uçakla ülkesine döndü.
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