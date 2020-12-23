Loris Karius, Almanya'da ikinci lig takımından 3 gol yedi, şok oldu!
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Union Berlin'e transfer olan Loris Karius, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta ikinci lig takımından 3 gol yedi.
Almanya Kupası'nda Union Berlin, Paderborn ile karşılaşırken Loris Karius, bu maçta ilk kez Union Berlin forması giydi.
Union Berlin, Paderborn'a 3-2 mağlup olarak kupadan elenirken ilk maçına çıkan Loris Karius, ikinci lig takımından 3 gol yiyerek maçın en kötülerinden birisi oldu.
4 ŞUTUN 3'Ü GOL OLDU
Beşiktaş'ın eski kalecisi Karius, kalesine gelen 4 şutun sadece 1'ini kurtarırken yenilen 3 gole engel olamadı.
Maçın ardından Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer, Karius'un arkasında dururken ''Karius çok yalnız kaldı, takım halinde ona yardım edemedik. Bu yenilginin telafisini yapmak zorundayız.'' sözlerini kullandı.
Misli.com'a üye ol, Sanal Oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle