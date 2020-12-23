Loris Karius, Almanya'da ikinci lig takımından 3 gol yedi, şok oldu!

Almanya Kupası'nda Union Berlin, Paderborn ile karşılaşırken Loris Karius, bu maçta ilk kez Union Berlin forması giydi.

Union Berlin, Paderborn'a 3-2 mağlup olarak kupadan elenirken ilk maçına çıkan Loris Karius, ikinci lig takımından 3 gol yiyerek maçın en kötülerinden birisi oldu.

4 ŞUTUN 3'Ü GOL OLDU

Beşiktaş'ın eski kalecisi Karius, kalesine gelen 4 şutun sadece 1'ini kurtarırken yenilen 3 gole engel olamadı.

Maçın ardından Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer, Karius'un arkasında dururken ''Karius çok yalnız kaldı, takım halinde ona yardım edemedik. Bu yenilginin telafisini yapmak zorundayız.'' sözlerini kullandı.

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