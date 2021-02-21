MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Lorient - Lille maçı saat kaçta hangi kanalda? Lorient - Lille maçının kanal ve saat bilgileri
GeriSpor Lorient - Lille maçı saat kaçta hangi kanalda? Lorient - Lille maçının kanal ve saat bilgileri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 21.02.2021 - 11:55 | Son Güncelleme:

Lorient - Lille maçı saat kaçta hangi kanalda? Lorient - Lille maçının kanal ve saat bilgileri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lorient - Lille maçı saat kaçta hangi kanalda? Lorient - Lille maçının kanal ve saat bilgileri
Abone Olgoogle-news

Fransa 1. Ligi'nde heyecan Lorient - Lille maçıyla devam ediyor. Türk futbolcularında kadroda yer alacağı Lorient - Lille maçı ülkemizde de yakından takip edilecek. Peki, Lorient - Lille maçı saat kaçta hangi kanalda? Lorient - Lille maçının kanal ve saat bilgileri

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle Lorient - Lille maçının kadrosunda bulunmayacak.22 resmi maçta 15 gole katkı (11 gol - 4 asist) veren Burak, 40 gündür resmi maça çıkmadı. TD Christophe Galtier de tecrübeli forveti tam olarak iyileşmeden riske etmek istemediklerini açıkladı.

 Lille'de forma giyen diğer milli futbolcular Zeki Çelik ile Yusuf Yazıcı ise listede bulunuyor. İkilinin maçtaki performansının merak eden Türk futbolseverler, karşılaşmanın saatini bekliyor.

Lorient - Lille arasında gerçekleşecek Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 3 kanalından yayınlanacak. Maçın saati ise 19.05 olarak belirlendi. 

Lorient - Lille maçı saat kaçta hangi kanalda Lorient - Lille maçının kanal ve saat bilgileri

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi