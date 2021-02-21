Lorient - Lille maçı saat kaçta hangi kanalda? Lorient - Lille maçının kanal ve saat bilgileri

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle Lorient - Lille maçının kadrosunda bulunmayacak.22 resmi maçta 15 gole katkı (11 gol - 4 asist) veren Burak, 40 gündür resmi maça çıkmadı. TD Christophe Galtier de tecrübeli forveti tam olarak iyileşmeden riske etmek istemediklerini açıkladı.

Lille'de forma giyen diğer milli futbolcular Zeki Çelik ile Yusuf Yazıcı ise listede bulunuyor. İkilinin maçtaki performansının merak eden Türk futbolseverler, karşılaşmanın saatini bekliyor.

Lorient - Lille arasında gerçekleşecek Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 3 kanalından yayınlanacak. Maçın saati ise 19.05 olarak belirlendi.

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