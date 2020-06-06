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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.06.2020 - 10:07,Son Güncelleme:

Loren Moron, Real Betis'le sözleşme yeniledi! 2024'e kadar...

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Loren Moron, Real Betis'le sözleşme yeniledi! 2024'e kadar...
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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Betis, golcü oyuncusu Loren Moron'un sözleşmesini yeniledi.

Real Betis Kulübü, 26 yaşındaki İspanyol forvetin 2022'de bitecek sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Estepona, Marbella ve Velez gibi İspanya'nın alt lig takımlarında oynayan Moron, 2015'te Real Betis'e transfer olmuştu.

Real Betis'te 89 resmi maça çıkan İspanyol futbolcu, 26 gol kaydetti.

 

Loren Moron, Real Betisle sözleşme yeniledi 2024e kadar...

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