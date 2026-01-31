Lookman'da adım adım sona: Fenerbahçe için İspanyol devini reddetti!

Haberin Devamı

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe, üst üste hamleler yapmaya hazırlanıyor.

Angers'tan Sidiki Cherif'i renklerine bağlamaya hazırlanan ve bu doğrultuda oyuncuyu İstanbul'a getireceği öğrenilen sarı-lacivertli ekip, Ademola Lookman transferi için yoğun mesaiyi harcıyor.

LOOKMAN'DAN ATLETICO'YA RET

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Atletico Madrid, Lookman transferi için Atalanta ile anlaşma sağladı. Ancak Ademola Lookman'ın bu transfere onay vermediği belirtildi.

İspanyol ekibi, Atalanta ile Fenerbahçe'nin anlaştığı bonservis bedeli olan 35+5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

TRT Spor'un edindiği bilgiye göre ise Ademola Lookman, Atalanta ile prensipte anlaşan Atletico Madrid’e gitmek istemediğini yönetime bildirdi.

Nijeryalı futbolcu, Fenerbahçe’ye transfer olabilmek adına Atalantalı yöneticilere baskı yapıyor.

Fenerbahçe yönetimi ise 28 yaşındaki futbolcuya imza attırmak için Atalanta'yla olan görüşmelerini sürdürüyor.

SEZON PERFORMANSI

Ademola Lookman, bu sezon Atalanta formasıyla 19 karşılaşmada forma giydi ve 1,240 dakika süre aldı. Yıldız futbolcu, aldığı süre zarfında rakip fileleri 3 kez sarsarken, 2 kere de takım arkadaşlarına gol pası verdi.