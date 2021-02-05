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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.02.2021 - 01:17 | Son Güncelleme:

Londra derbisinde kazanan Chelsea oldu

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Londra derbisinde kazanan Chelsea oldu
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İngiltere Premier Lig’de yapılan Londra derbisinde Chelsea, deplasmanda Tottenham’ı 1-0 mağlup etti.

Ligin 22. hafta karşılaşmasında Tottenham, Chelsea'yi , Tottenham Hotspur Stadı’nda konuk etti.

Chelsea, maçın 24. dakikasında Jorginho'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarısında gol sesi çıkmayan Londra derbisinde, Chelsea, rakibini 1-0 yendi.

Bu sonuçla Chelsea, puanını 36'ya yükseltirken Tottenham 33 puanda kaldı.

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