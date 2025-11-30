×
Londra derbisinde Chelsea ile Arsenal puanları paylaştı!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2025 21:28

İngiltere Premier Lig'in13. haftasında Chelsea ile Arsenal, 1-1 berabere kaldı.

Chelsea ile Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında karşılaştı.

Londra derbisi 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

0-0 golsüz eşitlikle biten ilk yarının 38. dakikasında Caicedo, direkt kırmızı kart görerek Chelsea'yi 10 kişi bıraktı. Karşılaşmanın 48. dakikasında Chalobah ile öne geçen Chelsea'ye ise Arsenal'den yanıt 59. dakikada Merino'dan geldi. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve iki takım puanları paylaştı. 

Bu sonucun ardından Arsenal 30, Chelsea 24 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Chelsea, Leeds United'ın konuğu olacak. Arsenal ise Brentford'u evinde ağırlayacak. 

