Londra derbisinde 4 gol atıldı! Arsenal'in belalısı iş başında...

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Londra derbisine sahne olurken Arsenal ile Tottenham nefes kesen mücadelede kozlarını paylaştı.

Büyük heyecana sahne olan ve 4 gol atılan derbide ekipler sahadan birer puanla ayrıldı.

Arsenal'in gollerini 26. dakikada Romero (k.k) ve 54. dakikada penaltıdan Saka kaydetti.

Tottenham'a beraberliği getiren golleri ise 42 ve 55. dakikalarda Son attı.

HENÜZ YENİLMEDİLER

Bu sonuçla iki takım da yenilgisizlik serisini sürdürürken 14 puana yükseldi.

Premier Lig'in 7. haftasında Arsenal, Bournemouth'a konuk olacak. Tottenham ise sahasında Liverpool ile karşılaşacak.

YİNE ATTI

Tottenham'da yıldızı Heung-Min Son, Arsenal maçlarındaki gol katkısını sürdürdü.

Güney Koreli yıldız Son, Arsenal'le oynanan son 11 maçta 7 gol ve 2 asiste ulaştı.

Haberin Devamı