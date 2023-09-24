×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Londra derbisinde 4 gol atıldı! Arsenal'in belalısı iş başında...

Güncelleme Tarihi:

#Premier Lig#Arsenal#Tottenham
Londra derbisinde 4 gol atıldı Arsenalin belalısı iş başında...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2023 18:12

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasındaki Londra derbisinde Arsenal ile Tottenham 2-2 berabere kaldı.

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Londra derbisine sahne olurken Arsenal ile Tottenham nefes kesen mücadelede kozlarını paylaştı.

Büyük heyecana sahne olan ve 4 gol atılan derbide ekipler sahadan birer puanla ayrıldı.

Arsenal'in gollerini 26. dakikada Romero (k.k) ve 54. dakikada penaltıdan Saka kaydetti. 

Tottenham'a beraberliği getiren golleri ise 42 ve 55. dakikalarda Son attı.

HENÜZ YENİLMEDİLER

Bu sonuçla iki takım da yenilgisizlik serisini sürdürürken 14 puana yükseldi.

Premier Lig'in 7. haftasında Arsenal, Bournemouth'a konuk olacak. Tottenham ise sahasında Liverpool ile karşılaşacak.

YİNE ATTI

Tottenham'da yıldızı Heung-Min Son, Arsenal maçlarındaki gol katkısını sürdürdü.

Güney Koreli yıldız Son, Arsenal'le oynanan son 11 maçta 7 gol ve 2 asiste ulaştı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Premier Lig#Arsenal#Tottenham

BAKMADAN GEÇME!