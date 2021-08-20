LoL Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan ilk takım belli oldu

Rogue, LEC play-off turlarında Misfits’e karşı aldığı 3-2’lik galibiyetin sonucunda 2021 Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan ilk takım oluyor. Çin biletini garantileyen takım, MAD Lions veya G2 Esports ile oynayacağı maçın ardından Dünya Şampiyonasının ana etkinliğinde mi yoksa play-in aşamasında mı rekabet edecekleri de kesinleşecek. Rogue, takım tarihlerinde ikinci kez Dünya Şampiyonası'nda Avrupa'yı temsil edecek.

LEC bölgesi dışında diğer bölgeler henüz play-off aşamasına yeni çıktığı veya normal sezonunun son haftasında mücadele etmeye devam ettiği için Worlds’de yer alacak ilk takımı belirleyen bölge LEC tarafından belli oluyor. Riot Games tarafından 2021 Dünya Şampiyonası’nın başlangıç ​​tarihi ve etkinliğe ev sahipliği yapacak ülke henüz açıklanmadı.

Misfits, 20 Ağustos'ta Fnatic vs. Team Vitality kazananı ile karşılaşmak için LEC play-off alt grubuna yerleştirildi. Rogue ise 21 Ağustos'ta LEC play-off yarı finallerinde MAD veya G2 oynayacak.