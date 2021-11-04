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Lokomotiv Moskova'da Kovid-19 alarmı, İstanbul'a 2 isim gelmedi! Galatasaray'ın iddaa oranı...

#Misli.Com#İddaa#Galatasaray Lokomotiv Moskova
Lokomotiv Moskovada Kovid-19 alarmı, İstanbula 2 isim gelmedi Galatasarayın iddaa oranı...

Liderlik hesapları yapan Galatasaray, NEF Stadyumu'nda Lokomotiv Moskova'yı konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Avrupa Ligi keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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GALATASARAY

Süper Lig'de Beşiktaş yenilgisini Gaziantep FK galibiyetiyle telafi eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu lider bitirme hesapları yaparken Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek.

TD Fatih Terim basın toplantısında sahaya süreceği ilk 11'i paylaştı.

Paylaşmasaydı hücumun en ilerisinde kim oynayacak tahmin etmesi kolay değildi, şimdi Halil Dervişoğlu izleyeceğimizi biliyoruz.

Orta alanı ve kanat oyuncularını da kafada kurmak zordu, son lig maçının ikinci yarısındaki düzeni sahada göreceğiz...

Sağ kanatta Sofiane Feghouli, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu oynayacak. Orta alanda Berkan Kutlu'nun önünde "Morutan & Cicaldau" ikilisi görev yapacak.

LOKOMOTIV MOSKOVA

3 maç sonunda sadece 1 puanı bulunan Lokomotiv Moskova'da Kovid-19 sıkıntısı yaşanıyor.

Önemli hücum silahı Fedor Smolov ve sol bek Nair Tiknizyan son lig maçında oynatılmadı. Rus kaynaklar yüksek ateşleri olduğunu ve oyuncu grubundan ayrı, izolasyonda olduklarını yazdı.

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Sol açık François Kamano ve ön libero Stanislav Magkeev ise sakatlıkları nedeniyle deplasman kafilesinde yer almadı.

TD Markus Gisdol; "Eksik olabiliriz, dinç olamayabiliriz ama yarın sahaya çıkacak her oyuncum elinden geleni yapacaktır buna inanıyorum..." dedi.

Smolov'un yokluğunda Gyrano Kerk merkeze daha yakın oynayacak, arkasından desteği Rifat Zhemaletdinov sağlayacak.

Rusya'daki maçta orta alanda ayakta kalan belki de tek isim olan Alexis Beka Beka, bir kez daha orta alanda büyük bir savaş verecek.

Lokomotiv Moskovada Kovid-19 alarmı, İstanbula 2 isim gelmedi Galatasarayın iddaa oranı...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray son 7 resmi maçının sadece 1'ini kaybetti. (5 galibiyet - 1 beraberlik)

- Lokomotiv Moskova deplasmanda oynadığı son 11 Avrupa kupası maçının sadece 1'ini kazanabildi. (2 beraberlik - 8 mağlubiyet)

AVRUPA LİGİ'NE SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Galatasaray ile Lokomotiv Moskova'yı karşı karşıya getirecek Avrupa Ligi mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Galatasaray kazanır" tercihine 1,51 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,60'tan oynayabilirsiniz. "2.5 ALT" tercihi diğerlerinde 1,78 iken Misli.com'da 1,88!

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MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Avrupa Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!

%35'lik kesim grup liderliği için kritik öneme sahip maçta sarı-kırmızılıların 3 puana ulaşacağını düşünüyor...

%4'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

En yüksek oranların adresi Misli.com! Hemen üye ol, SADECE Misli.com'da Süper Oran ile iddaa oyna...

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Lokomotiv Moskovada Kovid-19 alarmı, İstanbula 2 isim gelmedi Galatasarayın iddaa oranı...

Ocak ayında Galatasaray'a geri dönme ihtimali kulislerde sıkça konuşulan Felipe Melo'nun Palmeiras'taki en iyi anları...

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#Misli.Com#İddaa#Galatasaray Lokomotiv Moskova

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