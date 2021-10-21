Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçında VAR sistemi bozuldu!

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UEFA AVrupa Ligi E Grubu'nda oynanan Lokomotiv Moskova-Galatasaray karşılaşmasında VAR sistemi bozuldu.

Mücadelenin 30. dakikasında maçın hakemi Harald Lechner, iki takımın kaptanları Guilherme ve Fernando Muslera'yı yanına çağırarak bir konuşma yaptı.

Karşılaşmanın devre arasında ise ikinci yarıda VAR sisteminin teknik bir arıza sebebiyle kullanılamayacağı duyuruldu.