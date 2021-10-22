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Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçında Fatih Terim'den kritik hamleler! Kerem Aktürkoğlu ve Olimpiu Morutan

#Fatih Terim#Galatasaray#Morutan
Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçında Fatih Terimden kritik hamleler Kerem Aktürkoğlu ve Olimpiu Morutan

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup ettiği maçta Fatih Terim'in yaptığı değişiklikler ve oyuna giren isimlerin performansı damga vurdu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yendiği maçta Fatih Terim'in hamleleri ve oyuna giren isimlerin etkisi dikkat çekti.

Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray (Maçın özeti)

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Karşılaşmanın ilk yarısındaki pozisyon kısırlığına karşın Fatih Terim, devre arasında değişiklik hamlesi yapmazken 67. dakikada Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Mücadelenin 76. dakikasında ise Olimpiu Morutan oyuna dahil oldu.

2 DAKİKADA İŞİ BİTİRDİLER

Dakikalar 80'i gösterdiğinde Morutan'ın şık pasında Kerem Aktürkoğlu kaleci Guilherme'ye takıldı.

Yalnızca 2 dakika sonra ise bir kez daha sahneye Morutan-Kerem Aktürkoğlu çıktı.

Kerem rakip ağları havalandırırken asisti yapan isim Morutan oldu.

TERİM VE MORUTAN'A ÖVGÜLER

Sonradan oyuna giren iki ismin etkinliği ve Fatih Terim'in hamleleri, sosyal medyada övgü aldı.

Ayrıca Olimpiu Morutan ve Kerem Aktürkoğlu'nun etkinliği de maçın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Haberin Devamı

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçında Fatih Terimden kritik hamleler Kerem Aktürkoğlu ve Olimpiu Morutan

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçında Fatih Terimden kritik hamleler Kerem Aktürkoğlu ve Olimpiu Morutan

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçında Fatih Terimden kritik hamleler Kerem Aktürkoğlu ve Olimpiu Morutan

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçında Fatih Terimden kritik hamleler Kerem Aktürkoğlu ve Olimpiu Morutan

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#Fatih Terim#Galatasaray#Morutan

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