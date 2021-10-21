Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçında Bayern Münih sürprizi!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü hafta maçında Lokomotiv Moskova'ya konuk oldu.
Mücadele öncesinde RZD Arena'da yaşanan karışıklık çok konuşuldu.
Stadyumdaki dev ekranda sarı-kırmızılıların ilk 11'i yerine Bayern Münih'in kadrosu yazıldı. Yalnızca teknik direktör Fatih Terim'in ismi doğru gösterildi.
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