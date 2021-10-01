Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde puan durumu

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Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı, Marsilya maçı sonrası gündeme geldi. Velodrome'da oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Marsilya maçı ile Galatasaray puanını 4'e yükselterek gruptaki liderliğini sürdürdü. Sarı Kırmızılılar bir sonraki maçında Lokomotiv Moskova ile 21 Ekim tarihinde karşılaşacak.

LOKOMOTİV MOSKOVA-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı 21 Ekim Perşembe günü oynanacak. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN MAÇ FİKSTÜRÜ

4 Kasım

19.45 | Galatasaray - Lokomotiv Moskova

25 Kasım

19.45 | Galatasaray - Marsilya

9 Aralık

22.00 | Lazio - Galatasaray

Avrupa Ligi E Grubu puan durumu :

1- Galatasaray / 4 puan

2- Lazio / 3 puan

3- Marsilya / 2 puan

4- Lokomotiv Moskova / 1 puan

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AVRUPA LİGİ MAÇ SONUÇLARI

Ligin ikinci haftasında TSİ 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Olimpik Marsilya (Fransa) - Galatasaray: 0-0

Lazio (İtalya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-0

Braga (Portekiz)- Midtjylland (Danimarka): 3-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1

Ferencvaros (Macaristan) - Real Betis (İspanya): 1-3

Celtic (İskoçya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-4

West Ham United (İngiltere) - Rapid Wien (Avusturya): 2-0

Genk (Belçika) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-3