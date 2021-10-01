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Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde puan durumu

#Avrupa Ligi#Galatasaray#Lokomotiv Moskova
Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda İşte Galatasarayın Avrupa Liginde puan durumu

Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. UEFA Avrupa Ligi E grubu ikinci hafta maçında, Olimpik Marsilya ile Galatasaray Marsilya’daki Velodrome Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona ererken Sarı Kırmızılılar gruptaki liderliğini sürdürdü. Fatih Terim'in öğrencileri grubun üçüncü haftasında Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Galatasaray zorlu deplasmanda üç puan almak için mücadele edecek. Peki, Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, maçın tarihi ve Galatasaray'ın puan durumu.

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Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı, Marsilya maçı sonrası gündeme geldi. Velodrome'da oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Marsilya maçı ile Galatasaray puanını 4'e yükselterek gruptaki liderliğini sürdürdü. Sarı Kırmızılılar bir sonraki maçında Lokomotiv Moskova ile 21 Ekim tarihinde karşılaşacak.

LOKOMOTİV MOSKOVA-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı 21 Ekim Perşembe günü oynanacak. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN MAÇ FİKSTÜRÜ

4 Kasım

19.45 | Galatasaray - Lokomotiv Moskova

25 Kasım

19.45 | Galatasaray - Marsilya

9 Aralık

22.00 | Lazio - Galatasaray

Avrupa Ligi E Grubu puan durumu :

1- Galatasaray / 4 puan

2- Lazio / 3 puan

3- Marsilya / 2 puan

4- Lokomotiv Moskova / 1 puan

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AVRUPA LİGİ MAÇ SONUÇLARI

Ligin ikinci haftasında TSİ 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Olimpik Marsilya (Fransa) - Galatasaray: 0-0

Lazio (İtalya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-0

Braga (Portekiz)- Midtjylland (Danimarka): 3-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1

Ferencvaros (Macaristan) - Real Betis (İspanya): 1-3

Celtic (İskoçya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-4

West Ham United (İngiltere) - Rapid Wien (Avusturya): 2-0

Genk (Belçika) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-3

Marsilya 0-0 Galatasaray (Maçın özeti)

Marsilya 0-0 Galatasaray (Maçın özeti)

 

 

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#Avrupa Ligi#Galatasaray#Lokomotiv Moskova