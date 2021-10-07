Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı ne zaman? İşte tarih bilgisi

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında Galatasaray, Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'yla deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Şimdi ise gözler üçüncü maç olan Lokomotiv Moskova müsabakasında. İşte, Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçının tarihi...
Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı kalan müsabakaların fikstürü şöyle:
21 Ekim: (3. Hafta)
Lokomotiv Moskova-Galatasaray
4 Kasım: (4. Hafta)
Galatasaray-Lokomotiv Moskova
25 Kasım: (5. Hafta)
Galatasaray-Olympique Marsilya
9 Aralık: (6. Hafta)
Lazio-Galatasaray