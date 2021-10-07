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Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı ne zaman? İşte tarih bilgisi

#Lokomotiv Moskova-Galatasaray Maçı#Lokomotiv Moskova-Galatasaray Maçı Hangi Kanalda?
Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı ne zaman İşte tarih bilgisi

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Avrupa Ligi'nde ilk maçını sahasında kazanan Galatasaray, ikinci maçında ise berabere kalmıştı. Temsilcimiz, bu maçtan galip ayrılarak gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Peki, Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı ne zaman?

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UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında Galatasaray, Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'yla deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Şimdi ise gözler üçüncü maç olan Lokomotiv Moskova müsabakasında. İşte, Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçının tarihi...

Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı kalan müsabakaların fikstürü şöyle:

21 Ekim: (3. Hafta)

Lokomotiv Moskova-Galatasaray

4 Kasım: (4. Hafta)

Galatasaray-Lokomotiv Moskova

25 Kasım: (5. Hafta)

Galatasaray-Olympique Marsilya

9 Aralık: (6. Hafta)

Lazio-Galatasaray

 

 

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