Alman takımlarıyla oynadığı son dokuz Avrupa kupası maçının sekizini kaybeden Lokomotiv Moskova (1G), tek galibiyetini geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 13 deplasman maçında mağlubiyet almayan Bayern Münih, kulüp tarihinin en uzun serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor. Lokomotiv Moskova, Avrupa kupalarında çıktığı son yedi iç saha maçının altısını ve son üç karşılaşmayı kaybetti. Rusya temsilcisi, Avrupa kupaları tarihinde üst üste dört iç saha maçından mağlup ayrılmadı.

Bayern Münih, Hansi Flick yönetiminde çıktığı dokuz Şampiyonlar Ligi maçını da kazandı ve fileleri 34 kez havalandırdı. Bavyera ekibinin bu süreçteki gol ortalaması, Kupa 1 tarihinde bir takımın tek çalıştırıcıyla yakaladığı en yüksek sayı. Lokomotiv Moskova, Şampiyonlar Ligi'nin son kazananıyla ikinci kez eşleşti. Daha önce 2002/03'te Real Madrid ile karşılaşan Lokomotiv, sahasında 1-0 mağlup olmuş ancak deplasmandan 2-2'lik beraberlikle dönmüştü.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde dokuz deplasman golü atan Bayern forveti Robert Lewandowski, tek sezonda en fazla dış saha golü kaydeden isim olan Cristiano Ronaldo'nun rekorunu egale etmişti.

Lokomotiv Moskova forveti Eder, Şampiyonlar Ligi kariyerinde ilk kez üste üste iki maç gol sevinci yaşamak için sahaya çıkıyor. Portekizli oyuncu, Rusya temsilcisinin formasıyla Kupa 1'de çıktığı altı iç saha maçında gol atamadı. Son iki Şampiyonlar Ligi maçında gol atamayan geçen sezonun gol kralı Robert Lewandowski, Mayıs 2018'den bu yana üç maçlık bir seri yaşamıyor.

Lokomotiv Moskova Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda?

Lokomotiv Moskova Bayern Münih maçı bu akşam 20:55'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.