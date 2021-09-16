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Lokomotiv Moskova 1 - 1 Marsilya (Maç özeti, Cengiz Ünder gol izle)

#Marsilya#Lokomotiv Moskova#Cengiz Ünder
Lokomotiv Moskova 1 - 1 Marsilya (Maç özeti, Cengiz Ünder gol izle)

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki diğer rakipleri karşı karşıya geldi. Marsilya, Cengiz Ünder'in penaltı golüyle Lokomotiv Moskova karşısında öne geçti ama 89'da Anjorin puanları paylaştırdı.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının E, F, G ve H gruplarında ilk hafta karşılaşmaları sona erdi.

Galatasaray'ın grubundaki diğer mücadelede Lokomotiv Moskova ile Olympique Marsilya 1-1 berabere kaldı. Marsilya, 59. dakikada Cengiz Ünder'in penaltı golüyle 1-0 öne geçse de Moskova ekibi 89. dakikada Tino Anjorin ile eşitliği yakaladı ve taraflar birer puana razı oldu. Bu sonuçların ardından Galatasaray, E Grubu'nda üç puanla liderliğe yerleşti.

Günün öne çıkan G Grubu maçında Real Betis, sahasında Celtic'i 4-3 mağlup etti. Real Betis'in gollerini 32. dakikada Juan Miranda, 35 ve 53. dakikalarda Juanmi, 51. dakikada Borja Iglesias kaydetti. Konuk takımın golleri ise 15. dakikada Albian Ajeti, 27. dakikada penaltıdan Josip Juranovic ve 87. dakikada Anthony Ralston'dan geldi.

Ligin ilk haftasında TSİ 19.45'te oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

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Galatasaray - Lazio (İtalya): 1-0
Lokomotiv Moskova (Rusya) - Olympique Marsilya (Fransa): 1-1
Kızılyıldız (Sırbistan) - Braga (Portekiz): 2-1
Midtjylland (Danimarka) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-1
Real Betis (İspanya) - Celtic (İskoçya): 4-3
Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-1
Rapid Wien (Avusturya) - Genk (Belçika): 0-1
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - West Ham United (İngiltere): 0-2

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#Marsilya#Lokomotiv Moskova#Cengiz Ünder