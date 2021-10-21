Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray (Maçın özeti)

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Lokomotiv Moskova ile Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında kozlarını paylaştı.

Moskova'daki mücadeleyi 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmazken devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 82'yi gösterdiğinde ise sahneye Kerem Aktürkoğlu çıktı ve Galatasaray'a galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar puanını 7'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Rus ekibi ise 1 puanda kaldı.

Grupta puan durumu;

1) Galatasaray - 7 puan

2) Lazio - 4 puan

3) Marsilya - 3 puan

4) Lokomotiv Moskova - 1 puan

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Kerk, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terk eden Muslera'nın dokunduğu top, Kerk'e çarparak yandan dışarı gitti.

38. dakikada Kerk'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Maradishvili'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

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Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

54. dakikada soldan kullanılan korner atışında ceza sahasında topla buluşan Nelsson'un vuruşunda kaleci Guilherme, meşin yuvarlağı güçlükle üstten kornere çeldi.

55. dakikada bu kez Cicaldau'nun sağdan kullandığı korner atışında, arka direkte Babel'in yaptığı kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

59. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortasında Mustafa Muhammed'in ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

81. dakikada Morutan'ın sağdan yerden ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Guilherme'den döndü.

82. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Morutan'ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasında kaleci Guilherme ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi.

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve Galatasaray, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

İLK 11'LER

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Maradishvili, Pablo, Jedvaj, Rybus, Barinov, Beka Beka, Tiknizyan, Kerk, Zhemaletdinov, Smolov

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Barış Alper, Babel, Mostafa Mohamed

Lokomotiv Moskova ise Olimpik Marsilya ile 1-1 berabere kalıp, Lazio'ya 2-0 yendi ve grubun son sırasında kaldı. Roma Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç TSİ 19.45'te başladı.