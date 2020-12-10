Lokomotiv Kaliningrad Region 3-0 Allianz MTV Stuttgart

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki oynanan 1. tur müsabakalarında Lokomotiv Kaliningrad Region ile Allianz MTV Stuttgart karşılaştı.

İyi bir maç çıkaran Rus ekibi, setleri 25-23, 25-20 ve 25-20 alarak müsabakayı 3-0 kazandı.

Lokomotiv Kaliningrad Region, bu sonuçla ilk galibiyetini aldı. Allianz MTV Stuttgart ise 2. kez mağlup oldu