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Basketbol
AA
Haber Giriş: 17.10.2020 - 18:46 | Son Güncelleme:

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor 91-82 Galatasaray

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Lokman Hekim Fethiye Belediyespor 91-82 Galatasaray
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, normal süresi 82-82 berabere tamamlanan maçta, Galatasaray’ı uzatma bölümü sonunda 91-82 yendi

Salon: Fethiye Beşkaza

Hakemler: Kerim Baki, Kağan Büyükçil, Serhat Büker

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Neal 25, Abu 21, Barış Hersek, Frazier 13, Cook 11, Caner Ercan, Polat Kaya 2, Atkins 15, Fırat Töz, Erdem İlter
4

Galatasaray: Hamilton 18, Yiğit Arslan 9, Macon 11, Ragıp Berke Atar, 9, Motum 11, Barış Ermiş 7, Hunter 4, Williams 11, Ayberk Olmaz, Göksenin Köksal
2

1. Periyot: 21-25

Devre: 41-52

3. Periyot: 64-67

Normal süre: 82-82

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