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Basketbol
AA
Haber Giriş: 17.04.2021 - 16:39 | Son Güncelleme:

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor 83-70 Büyükçekmece Basketbol

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Lokman Hekim Fethiye Belediyespor 83-70 Büyükçekmece Basketbol

ING Basketbol Süper Ligi 29. hafta karşılaşmasında Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, sahasında Büyükçekmece Basketbol'u 83-70 mağlup etti.

Salon: Beşkaza

Hakemler: Yener Yılmaz, Serdar Ünal, Kaan Büyükçil

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Johnson 18, Fırat Töz 7, Abu 6, Emir Gökalp, Caner Ercan, Barış Hersek 3, Cook 25, Sercan Ergin 3, Atkins 21

Büyükçekmece Basketbol: Burak Eşlik 3, Anderson 4, Enes Berkay Taşkıran 22, Ömer Utku Al 11, Atakan Erdek, Bekir Sabri Karlı, Cengizhan İvedi 11, Eldridge, Klobucar 8, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 7, Mert Celep 4

1. Periyot: 17-9

Devre: 39-18

3. Periyot: 63-38

Beş faulle çıkan: 32.58 Emir Gökalp (Lokman Hekim Fethiye Belediyespor)

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