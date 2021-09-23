Loic Remy'den manidar paylaşım! Bülent Uygun gidince...

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Çaykur Rizespor 'un tecrübeli forveti Loic Remy, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Yıldız oyuncu, teknik direktör Bülent Uygun ile yolların ayrılmasının ardından Türkçe olarak yaptığı paylaşımında, ''Benim yaptığım işi ve ismimi bu şekilde karalayamazsınız. Hile yapan bir yalan, onu şaşırtan bir gerçekten daha iyidir. Sahte gerçekler ve gerçek yalanlar vardır. Dürüstlük adına doğruyu söyle.'' ifadelerini kullandı.

Süper Lig 'in 6. haftasında sahasında Altay'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun, Fransız yıldız ile ilgili sürpriz bir açıklama yapmış ve ''Remy, maç öncesi saha şartlarını bahane ederek sakatlığı olduğunu söyledi. Sezon başı gitmek istedi, 'Ben bu paraları bulamam.' dedi. Gerisin geri geldi. 'İdmana çık' dedik, çıkmadı, 'Sakatım' dedi. Bazıları kampta, 'Hoca gider, sistem Türkiye'de nasıl olsa böyledir.' dedi.'' diye konuşmuştu.

Remy'nin yaptığı bu paylaşım, teknik direktör Bülent Uygun'a cevap olarak yorumlandı.

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