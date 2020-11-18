Logitech G’den En Hafif Mouse: PRO X SUPERLIGHT

LIGHTSPEED kablosuz teknolojisine ve HERO 25K sensöre sahip olan mouse, espor profesyonellerine hitap ediyor, oyun deneyimini mükemmelleştiriyor. Espor profesyonellerine kalite, performans ve tasarım üstünlüğü vadeden Logitech G PRO serisi ekipmanları, PRO X SUPERLIGHT Oyuncu Mouse’u ile artık daha da güçlü.

70 saate kadar pil ömrü

Logitech G PRO X SUPERLIGHT, oyunculara 70 saate kadar pil ömrüyle sunuyor. Hassasiyet, hız, manevra kabiliyeti gibi özellikleriyle kullanıcılarından tam puan alıyor. Logitech G’nin yüksek performanslı HERO 25K sensörüyle gelen PRO X SUPERLIGHT, güncellenmiş tarama algoritması sayesinde hızlanma, yumuşatma veya filtreleme olmadan tüm DPI seviyelerinde ultra hassas kontrol sağlıyor.

Sadece 63 gram

Logitech G PRO serisine yepyeni bir mouse dahil ettikleri için çok mutlu ve heyecanlı olduklarını belirten Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük, “Logitech G olarak teknoloji ve tasarımdaki üstünlüğümüzü çıkardığımız her ürünle kanıtlıyoruz. Hem oyun tutkunları hem de espor profesyonellerinden aldığımız olumlu geri dönüşler de heyecanımızı ve tutkumuzu artırıyor. PRO X SUPERLIGHT 63 gram ağırlığı ile şimdiye kadar ürettiğimiz en hafif oyuncu mouse’u, üstelik hafif olduğu kadar da hassas ve hızlı. Böylece kullanıcılar sadece oyuna ve galibiyete odaklanabiliyorlar. PRO serisine yeni ürünler ve teknolojiler eklemeye, dünyanın dört bir tarafındaki oyuncuların hayatını kolaylaştırmaya hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.