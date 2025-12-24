×
Loftus-Cheek için Beşiktaş'a dev rakip!

Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2025 07:00

İtalyan temsilcisi Lazio da İngiliz oyuncu Loftus-Cheek için devreye girdi.

Beşiktaş, Milan’da forma giyen Ruben Loftus-Cheek’in transferi için girişimlerini sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için en ciddi talip konumunda. Tammy Abraham’ın da devreye girerek eski takım arkadaşına Beşiktaş hakkında olumlu bilgiler aktardığı belirtiliyor.

Ancak İtalya’dan Lazio’nun da yarışa dahil olduğu öğrenildi. Teknik direktör Maurizio Sarri’nin, Chelsea döneminden çok iyi tanıdığı Loftus-Cheek’i istediği ifade ediliyor. Sarri’nin oyuncuya özel bir ilgi gösterdiği ve Lazio yönetimini bu transfer için ikna etmeye çalıştığı konuşuluyor. Yine de bazı kaynaklar, maaş ve bonservis bedeli gibi konularda Lazio’nun dezavantajlı olduğunu öne sürüyor. İngiltere’den de birkaç kulübün Loftus-Cheek’i takip ettiği biliniyor ancak şu an için Beşiktaş’ın önde olduğu değerlendiriliyor.

