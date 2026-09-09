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Lizbon'da tarihi gol: Torreira için bir ilk! Şut sonrası herkes hakeme baktı...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Lucas Torreira#UEFA Şampiyonlar Ligi
Lizbonda tarihi gol: Torreira için bir ilk Şut sonrası herkes hakeme baktı...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 22:25

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında Portekiz'de Sporting'in konuğu olan Galatasaray, 6. dakikada öne geçerken golde ilginç anlar yaşandı. Lucas Torreira, kariyerinde bir ilki yaşarken gol çizgisi teknolojisi devreye girdi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması'nın ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Sporting CP ile karşı karşıya geldi.

José Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadeleye sarı-kırmızılılar golle başladı.

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LİZBON'DA İLGİNÇ ANLAR

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, karşılaşmanın 6. dakikasında takımını öne geçiren gole ve kendisi için bir ilke imza attı.

Galatasaray'da Jakobs'un sol kanattan kullandığı uzun taç atışında ceza sahası içerisinde karambol yaşandı. Ön direğe gelen topa Davinson Sanchez yakın mesafeden dokundu. Kaleci Rui Silva'nın güçlükle çeldiği topa kale alanı içinde bu kez Torreira voleyle vurdu.

Savunmadan da seken top kaleye yöneldi ve Rui Silva bir kez daha topu çeldi.

Lizbonda tarihi gol: Torreira için bir ilk Şut sonrası herkes hakeme baktı...

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TOPUN TAMAMI ÇİZGİYİ GEÇTİ

Ancak topun tamamının kale çizgisini geçip geçmediği konusunda kısa süreli bir belirsizlik yaşandı.

Oyuncuların büyük bölümü hakeme bakarken, gol çizgisi teknolojisinden gelen uyarı sonrası hakem orta noktayı gösterdi ve Galatasaray'ın golünü verdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BİR İLK

Lizbonda tarihi gol: Torreira için bir ilk Şut sonrası herkes hakeme baktı...

Bu gol, Lucas Torreira için de kariyerinde bir ilki beraberinde getirdi.

Galatasaray'ın yıldız orta sahası, kariyerindeki 24. Şampiyonlar Ligi maçında ilk kez gol sevinci yaşadı.

TARİHE GEÇTİ

Torreira ayrıca bu golle tarihe de adını yazdırdı.

Uruguaylı yıldız, Aralık 2001'de Ümit Karan'ın Barcelona karşısında attığı golün ardından Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki en erken deplasman gollerinden birine imza attı.

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#Galatasaray#Lucas Torreira#UEFA Şampiyonlar Ligi

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